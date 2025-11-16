Hospitalizado de gravedad un joven de 19 años con heridas de arma blanca en Madrid

Un joven de 19 años ha sido hospitalizado en estado grave con múltiples heridas por arma blanca tras ser agredido a última hora de la noche de este sábado en el distrito madrileño de La Latina, según han informado fuentes de Emergencias Madrid. El suceso ha tenido lugar poco antes de las 00.00 horas, en calle Gotarrendura del conocido barrio. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Samur-Protección Civil, que han encontrado a un varón con múltiples heridas en abdomen, tórax y axila, con afectación pulmonar.(Fuente: Emergencias Madrid)