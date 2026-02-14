Hospitalizado por intoxicación de humo un vecino del Grao de Castellón tras un incendio

La Policía Local y los Bomberos realizan 92 intervenciones durante las primeras horas de la alerta roja en Castellón. Los bomberos de Castellón, junto a la Policía Local, han realizado a lo largo de la mañana del sábado cerca de 92 intervenciones provocadas por las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca Oriana, según ha informado el consistorio en un comunicado.Entre las actuaciones un incendio de vegetación en la calle Zarautz del Grao de Castellón que ha afectado a una vivienda. Un vecino, que ha tratado de sofocar las llamas, ha tenido que ser hospitalizado por intoxicación de humo.