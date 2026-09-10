Hosteleros próximos al Madring lamentan el descenso de sus ventas por el Gran Premio de F1

Madrid, 10 de septiembre de 2026. Los hosteleros de la zona próxima al circuito de Madring, que este fin de semana acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1, han lamentado que las restricciones de movilidad provocadas por este evento están reduciendo las ventas en sus establecimientos, con descensos de hasta el 70 % respecto a la semana anterior. No obstante, se han mostrado expectantes por cómo será la situación una vez arranque la competición mañana viernes con la celebración de los entrenamientos libres.