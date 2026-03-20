La huelga sanitaria ha causado ya la suspensión de 34.000 actos médicos

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2026. Las huelgas convocadas en la salidad gallega han provocado ya la suspensión de 34.000 actos médicos, entre ellos 673 cirugías, lo que está generando un "importante impacto sobre la asistencia" sanitaria en Galicia, especialmente en el ámbito hospitalario, donde ya son 21.000 los actos médicos suspendidos. Así lo ha explicado el gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada, que ha mantenido una reunión telemática con los gerentes de las siete áreas sanitarias en relación al seguimiento de la huelga. En el encuentro también ha estado el director xeral de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva.