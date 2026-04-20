Humberto, primer inmigrante en tramitar su regularización: "Busco integrarme y tranquilidad”

Zaragoza, 20 de abril de 2026. Expectación y algo de nervios en las primeras horas de las oficinas de Correos como nuevo punto de registro de la documentación para el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que en la principal de Zaragoza ha iniciado el servicio con demoras por un fallo en el sistema que, sin embargo, no ha afectado a las delegaciones de Huesca y Teruel, según han informado fuentes de la empresa encargada del servicio postal. Humberto ha sido el primero en registrar la documentación en el citado edificio de Correos, situado en el Paseo de la Independencia.