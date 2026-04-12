Hungría comienza a votar en el mayor desafío para el primer ministro Orbán tras 16 años

Madrid, 12 de abril de 2026. Los colegios electorales de Hungría han abierto sus puertas para dar comienzo a las elecciones europeas más importantes del año; unos comicios donde el partido Fidesz del primer ministro Viktor Orbán se enfrenta a la mayor amenaza a su década y media de mandato en la figura de su antiguo subordinado y ahora favorito según encuestas, Peter Magyar y el partido Tisza. (Fuente: Comisión Europea / White House / LUSA / Péter Magyar / Kremlin / X: Viktor Orbán; Péter Magyar)