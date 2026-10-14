La IA y el cambio climático, los riesgos que más preocupan a expertos y población general

Madrid, 14 de octubre de 2026. Los riesgos relacionados con la inteligencia artificial y el big data son los que generan más preocupación entre expertos en riesgos de todo el mundo, según recoge el Informe de Riesgos Futuros 2026 presentado hoy en Madrid por Fundación AXA. Los expertos españoles también sitúan los riesgos de la IA y el big data en primera posición, mientras que la población española los relega al octavo lugar. Pese a esta diferencia, el 75% de la población en España se siente muy vulnerable ante la IA. El informe de Fundación AXA muestra que para la población general el principal riesgo es el cambio climático. El 86% de la población española afirma sentirse muy vulnerable ante este riesgo. Las tensiones sociales también muestran una preocupante tendencia al alza en todo el mundo. Entre los factores que las explican, los encuestados mencionan las desigualdades económicas y sociales, la división política y la polarización en redes sociales. Por último, el informe muestra una gran desconfianza en la capacidad de las instituciones para afrontar estos riesgos. Solo el 1% de los expertos españoles cree los poderes públicos pueden hacer frente a los riesgos tecnológicos y el 4% cree que están preparados para afrontar el cambio climático.