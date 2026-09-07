El Ibex 35 abre en 20.043 puntos, con el petróleo a más de 97 dólares tras los últimos ataques

Madrid, 7 de septiembre de 2026. El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este lunes prácticamente plano, lo que le ha llevado a situarse en los 20.043 puntos tras cerrar el viernes con un avance del 0,3% que le hizo escalar hasta los 20.050 puntos. Los mercados están muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después de que Estados Unidos e Irán hayan intercambiado nuevos ataques este fin de semana, lo que sigue impulsando al alza los precios. De hecho, el precio del petróleo Brent, de referencia en europa, subía un 1,4% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 97,6 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate, de referencia en EEUU, se encarecía también un 1,4%, hasta los 92,8 dólares. (Fuente: EBS/Masoud Pezeshkian/TWH/CCTV+/EP)