El Ibex 35 sube un 1,8% en la apertura y el precio del petróleo se hunde casi un 5%

Madrid, 15 de junio de 2026. El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este lunes con un avance del 1,82%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a superar los 19.100 puntos por primera vez en su historia y situarse en los 19.106,10 enteros, con el precio del petróleo hundiéndose casi un 5% tras anunciarse un acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico para la circulación del petróleo y el gas mundial. (Fuente: CCTV+/DPA/EBS/EUROPA PRESS)