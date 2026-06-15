Publicado 15/06/2026 9:31:55 +02:00CET

El Ibex 35 sube un 1,8% y supera por primera vez los 19.100 puntos

Madrid, 15 de junio de 2026. El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este lunes con un avance del 1,82%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a superar los 19.100 puntos por primera vez en su historia y situarse en los 19.106,10 enteros, con el precio del petróleo hundiéndose casi un 5% tras anunciarse un acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico para la circulación del petróleo y el gas mundial.