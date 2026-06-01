IBSA Foundation registra una participación récord en sus becas al talento joven investigador

Barcelona, 1 de junio de 2026. Barcelona ha acogido la XIV edición de la entrega de becas de IBSA Foundation para la investigación científica, la organización sin ánimo de lucro de la farmacéutica suiza IBSA. Se trata de una iniciativa que apoya a jóvenes investigadores en el desarrollo de sus proyectos. La Fundación ha premiado a los ganadores de 2025 y ha abierto oficialmente la convocatoria para la edición de 2026. IBSA Foundation ha celebrado la participación récord en 2025, con 398 solicitudes de 64 países. España vuelve a destacar en el programa, ya que sus investigadores representan casi el 12,5% del total histórico de premiados, lo que sitúa al país como el segundo con más reconocimientos. En esta edición, la investigadora Patricia Rada ha sido galardonada en el área de endocrinología por su proyecto sobre la proteína quinasa D2 en la esteatosis pancreática. El acto ha tenido lugar en la Real Academia de Medicina de Cataluña y ha reunido a figuras del ámbito científico y empresarial. Los expertos han subrayado la relevancia de estas ayudas y la necesidad de consolidar un ecosistema que impulse las carreras científicas de los jóvenes investigadores en España. Bajo el título 'Foundation Fellowship: Impulsando el talento joven, inspirando la ciencia del mañana', la Fundación también ha anunciado en este acto que la edición de 2026 ampliará el programa de seis a siete becas para seguir impulsando así el talento joven investigador.