El primer secretario del PSC y ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, no cree que el fondo que ha creado el Gobierno catalán para avalar las fianzas que exige el Tribunal de Cuentas a ex altos cargos de la Generalitat pueda afectar al proceso diálogo sobre Catalunya, siempre que sea legal. "Lo que podría ser un problema si eventualmente no se ajusta a la legalidad", ha admitido.