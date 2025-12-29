El IEH consolida a la Fundación Jiménez Díaz como el mejor hospital de España

La Fundación Jiménez Díaz alcanza los diez años de liderazgo como mejor hospital de España. Así se recoge en la décima edición del Índice de Excelencia Hospitalaria 2025, elaborado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.Innovación, calidad asistencial, gestión avanzada y orientación estratégica son los criterios que sitúan a la Fundación Jiménez Díaz a la cabeza del índice. La Comunidad de Madrid se convierte, además, en el polo de la excelencia sanitaria con la mayor representación en el Top 10 con cinco centros, cuatro de ellos dentro de las primeras cinco posiciones: el Hospital Universitario La Paz se sitúa en la segunda posición, el Gregorio Marañón en la cuarta, el Clínico San Carlos en el quinto puesto y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid en el octavo.Cataluña también coloca un total de 4 hospitales dentro del Top 10 con el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en la tercera posición, el Hospital Clínic de Barcelona en sexta, el Hospital Quirónsalud de Barcelona en séptima y el Hospital Universitari Sagrat Cor, novedad de este año, en la décima posición. Asimismo, Andalucía alcanza un hito importante con el Hospital Universitario Reina Sofía que entra, por primera vez, en el Top 10 general con la novena posición. El Índice de Excelencia Hospitalaria analiza tanto centros públicos como privados españoles con el mayor compromiso con la calidad y la sostenibilidad del sistema de salud universal.