Igape conoce "de primera mano" el efecto de la guerra en textil, alimentación, metal y granito

Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2026. La directora xeral del Igape (el instituto gallego de promoción económica), Covadonga Toca, ha conocido "de primera mano" el efecto de la guerra de Irán en sectores como el textil, la alimentación, el metal y el granito gallegos. Ha sido en una reunión de la mesa de apoyo logístico en la que también ha participado el clúster de la logística y el de la automoción. Contemplada en el borrador del plan director de la logística de Galicia, la Xunta decidió convocar esta mesa ante la "complicada" situación geopolítica.