La Iglesia de Málaga atendió a casi 52.000 personas en 2024 en sus más de 200 centros

La Iglesia de Málaga atendió a casi 52.000 personas en sus 209 centros en la provincia con una atención especial a mitigar la pobreza, a ayudar a las personas mayores, los enfermos crónicos y personas con discapacidad, así como a las mujeres víctimas de violencia de género, migrantes, refugiados, menores y drogodependientes.Así lo ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa el obispo de Málaga, José Antonio Satué y Rafael Carmona, delegado para Asuntos Económico, quienes con motivo del Día de la Iglesia Diocesana (9 de noviembre) han ofrecido su memoria anual, que incluye la cuenta de resultados del último ejercicio.