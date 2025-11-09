Ignacio Garriga (Vox) ve al PP dispuesto a "poner el interés de los valencianos en el centro"

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmado que han visto disposición del PP para "poner el interés de los valencianos en el centro" en la negociación para elegir un nuevo presidente para la comunidad valenciana en sustitución del presidente en funciones, Carlos Mazón. En declaraciones a los medios este domingo desde Badalona (Barcelona), donde el partido celebraba un acto, ha dicho que cuando "el PP comunique quién es el candidato" y puedan hablar con el designado informarán sobre el curso de las negociaciones. En este sentido, ha asegurado que su partido afronta la negociación con discreción y que "el circo mediático en torno a las conversaciones con el Partido Popular no se va a producir de la mano de Vox". También ha destacado que los intereses de los valencianos deben estar "por encima de cualquier interés comentario o presión mediática".