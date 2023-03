Igualdad confirma el voto en contra de Podemos a la reforma del 'sí es sí' si no hay cambios

El Ministerio de Igualdad ha confirmado el voto en contra de Podemos a la toma en consideración en el Congreso de la reforma de la ley del 'sólo sí es sí' presentada por el PSOE si no hay cambios, aunque no da por rotas las negociaciones sobre la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' y hace un llamamiento al PSOE para llegar a un acuerdo antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que no saque el consentimiento del centro de la ley. "Existe una posibilidad de acuerdo alternativa a acordar con PP y Vox una vuelta al Código Penal de 'la manada", ha manifestado la secretaria de estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez.