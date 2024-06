Igualdad instruirá a registros civiles para evitar fraude en Ley Trans

El Ministerio de Igualdad enviará indicaciones a los registros civiles para evitar los fraudes en la Ley Trans, pero se niega a modificar la norma por "algún abuso" o "algún fraude", como le ha pedido la Comunidad de Madrid. "No significa nada más que poner negro sobre blanco lo que ya dice la ley. Es decir, que la gente sepa que no puede defraudar, que la gente sepa cuando va a hacer su transición que no puede abusar de la ley", ha indicado la titular de Igualdad, Ana Redondo tras reunirse con con la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, en el Ministerio de Igualdad.

