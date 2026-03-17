Igualdad plantea retirar los trabajos comunitarios a reincidentes por violencia de género

Madrid, 17 de marzo de 2026. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha planteado este martes retirar los trabajos comunitarios a reincidentes por violencia de género y ha reclamado un seguimiento "muy particular" cuando quedan en libertad. "Yo creo que los reincidentes en ningún caso pueden tener como medida acciones en favor de la comunidad. Esas son medidas que no pueden aplicarse como pena alternativa a los agresores reincidentes y hay que hacer un seguimiento muy particular de todos ellos una vez que son puestos en libertad", ha asegurado la ministra.