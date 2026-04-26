Illa anuncia la creación del Pla Cura como "cambio de modelo" del sistema de dependencia

Barcelona, 26 de abril de 2026. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern pondrá en marcha el Pla Cura que, afirma, supondrá un "cambio de modelo" del sistema de prestaciones de dependencia con una inversión de 25 millones y la incorporación de 200 nuevos profesionales. Así lo ha explicado este domingo durante su declaración institucional con motivo de la IV Jornada de Trabajo del Govern fuera de la Generalitat, celebrada este fin de semana en el Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona). (Fuente: Govern Generalitat)