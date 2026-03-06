Illa asegura que los discursos machistas "no tienen ningún espacio" en las instituciones

Barcelona, 6 de marzo de 2026. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertido del riesgo de los discursos machistas contra los derechos y libertades de las mujeres y asegura que "no tienen ningún espacio" en las instituciones, con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres. Lo ha dicho este viernes en el acto institucional por el 8M, que ha encabezado junto a la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, y la presidenta del Institut Català de les Dones (ICD), Sònia Guerra, en el que ha recordado que la igualdad actual es "heredera del esfuerzo, talento y valor de mujeres que abrieron las puertas". (Fuente: Parlament Catalunya)