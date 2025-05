Illa asegura que existe una campaña de acoso del PP contra Sánchez: "Vais a fracasar"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha asegurado que el Partido Popular y todas sus terminales, textualmente, están protagonizando una campaña de acoso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y les ha advertido: "Vais a fracasar. Estáis ya, de hecho, fracasando". Ha afirmado que este acoso, a través del método del "barro y la mentira" y con el objetivo de destruir al adversario es, en sus palabras, un movimiento a la desesperada y un ejemplo de mala política como nunca había pensado que vería, en su intervención en la Festa de la Rosa del Vallès Oriental y Moianès, este sábado en Montmeló (Barcelona). "Para que no te lo traduzcan mal, te lo voy a decir directamente en castellano, para que me entiendas", se ha dirigido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que le ha dicho que esta campaña va a fracasar porque, a su juicio, los ciudadanos quieren soluciones y propuestas, no broncas y descalificaciones.(Fuente: PSC)