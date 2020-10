Illa avisa a Madrid: "Solo vamos a hablar de sanidad"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido ser "muy prudente" con la situación en la Comunidad de Madrid, y ha instado a "actuar siempre con criterios sanitarios, como hacen todos los países de nuestro entorno, que están tomando medidas contundentes para doblegar la curva" y ha asegurado que no van a entrar en "politizaciones ni en polémicas estériles. "No vamos a entrar en reproches. Solo vamos a hablar de sanidad", ha manifestado. Además ha insistido en que "lo único" que importa al Ministerio de Sanidad es "la salud pública". "Con la salud pública no se negocia", ha dicho. (Fuente: La Moncloa)