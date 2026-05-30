Illa califica de "histórico" el preacuerdo del Govern con sindicatos docentes

Barcelona, 30 de mayo de 2026. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha calificado como "histórico" el acuerdo alcanzado con los sindicatos Ustec·Stes y Aspepc·Sps, que se concreta en un nuevo complemento de mejora educativa para los docentes catalanes. Así se ha expresado este sábado durante el acto de inauguración de la Residencia y Plataforma de Servicios Integrales de Calaf (Barcelona), donde se ha mostrado contento por el acuerdo y ha agradecido el trabajo a los representantes del Departamento de Educación y a los sindicatos que lo han suscrito. "Es un primer paso para remontar todo el ámbito educativo y para poner, a partir de ahora, todos los esfuerzos en aquello que realmente importa, que es conseguir la excelencia en el ámbito educativo", ha añadido. (Fuente: Govern Generalitat)