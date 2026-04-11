Illa defiende que Andalucía "necesita" un gobierno progresista liderado por Montero

Barcelona, 11 de abril de 2026.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que lo que "necesita" Andalucía es un gobierno progresista liderado por Maria Jesús Montero: "Si a Catalunya y a España nos va tan bien con gobiernos socialistas, ¿cómo no iría bien Andalucía con un gobierno socialista?.
Así lo ha dicho este sábado durante su intervención en el Consell Nacional Extraordinari del PSC, en la que ha defendido que "sabe" que Montero será una buena presidenta porque la conoce, y conoce su talante político, pericia, profesionalidad y valores, que son especialmente importantes en momentos como el actual.
