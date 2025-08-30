Illa hace un "balance positivo" del encuentro del Govern en Arnes (Tarragona)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que hace un "balance positivo" del encuentro del Govern en Arnes (Tarragona) en la inauguración este sábado del nuevo bloque quirúrgico del Hospital Comarcal de Móra d'Ebre (Tarragona).Illa ha dicho que han fijado objetivos específicos para el nuevo curso político y han hecho hincapié en la mejora de los servicios públicos en Catalunya.En este sentido, ha explicado que la inauguración de este nuevo bloque quirúrgico, en el que se ha actualizado la tecnología y se han construido tres quirófanos nuevos y una sala de reanimación, es fruto de este trabajo.