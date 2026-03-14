Illa: "Un no a la guerra es siempre un sí a la paz"

Barcelona, 14 de marzo de 2026. El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este sábado que "un no a la guerra es siempre un sí a la paz" y ha advertido de que sin paz no hay prosperidad. Así lo ha dicho en la apertura de la XXV Escola d'Hivern del PSC que se celebra este fin de semana en Tarragona, donde ha reprochado a Vox y Aliança Catalana que no acudieran este viernes a la cumbre del Govern y los partidos políticos para abordar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. (Fuente: PSC)