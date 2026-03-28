Illa presenta el proyecto de la variante de Olot y Les Preses: "El país no puede quedar parado"

Barcelona, 28 de marzo de 2026. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este sábado tener confianza para tomar decisiones y sacar adelante proyectos como la variante de Olot y Les Preses (Girona) porque "el país no puede quedar parado". Lo ha dicho en la presentación del proyecto de la variante, que prevé conectar las carreteras A-26 y C-37, junto a la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque; el alcalde de Olot, Agustí Arbós y el director general de Infraestructuras y Movilidad, David Prat. (Fuente: Govern Generalitat)