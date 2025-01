Illa remarca que cumplirá íntegramente los pactos de investidura: "No es momento de confrontar"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterado este sábado que el PSC cumplirá "íntegramente" con los acuerdos de investidura cerrados con ERC y Comuns y ha remarcado, textualmente, que es momento de ejecutar aquello que se ha decidido, aunque puedan encontrarse con dificultades, apunta. "Es momento también de buscar acuerdos, no es momento de subrayar la división, es momento de subrayar aquello que tenemos en común, que es mucho; no es momento de confrontar, es momento de colaborar para hacer avanzar las cosas", ha defendido en el Consell Nacional del PSC celebrado en la sede del partido en Barcelona. Illa ha sacado pecho de que el PSC cumple con los acuerdos "siempre" y que, por ello, llegan a tantos acuerdos con formaciones políticas tan diferentes, y ha incidido en el cumplimiento de dichos acuerdos punto por punto, en sus palabras. "No es momento de las políticas de trincheras, es momento de las políticas de acuerdos, para avanzar también, no para quedarnos estancados", ha añadido, a la vez que ha reivindicado llegar a pactos con otros partidos políticos. En ese sentido, ha remarcado que a nivel europeo también es, en sus palabras, momento de buen gobierno y de acuerdos que tienen que fortalecerla: "No es momento de promesas imposibles, no es momento de sacudidas ni de golpes de volante".