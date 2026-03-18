Illa retira los Presupuestos para dar más tiempo y ERC lo celebra "sin renunciar a nada"

Barcelona, 18 de marzo de 2026. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha retirado el proyecto de Presupuestos de la Generalitat actuales --acordados entre el Govern y los Comuns-- tras un pacto con ERC en que ambas formaciones se dan "más tiempo" y se comprometen a negociar las cuentas. Ante ello, se aprobará "inmediatamente" un único suplemento de crédito con el objetivo de disponer de los recursos necesarios para hacer funcionar adecuadamente los servicios públicos. PSC y ERC coinciden en que hay que dotar a Cataluña de un nuevo presupuesto (Fuente: europa press/Parlament Catalunya)