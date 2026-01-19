Illa sufre una osteomielitis púbica por una bacteria y presenta evolución "muy favorable"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sufre una osteomielitis púbica causada por una bacteria, el streptococcus dysgalactiae, aunque según el equipo médico que le atiende en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, presenta una evolución crítica muy favorable. Es una muy buena noticia", ha sostenido el director gerente del Hospital, Albert Salazar, en una rueda de prensa junto al director clínico de diagnóstico por la imagen, Manel Escobar, y la jefa de sección del servicio de enfermedades infecciosas, Dolors Rodríguez.