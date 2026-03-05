El impacto de un coche contra una casa en Piñor (Ourense) deja tres heridos, dos de ellos graves

PIÑOR, 5 de marzo de 2026. Un coche ha sufrido una salida de vía esta tarde de jueves en el municipio ourensano de Piñor y ha chocado contra una casa a la altura del punto kilométrico 270 en la carretera N-525, un accidente que ha dejado a tres heridos, dos de ellos graves. Según informa el 112, el siniestro se produjo a las 16,50 horas, fue necesario excarcelar a uno de los implicados. La Guardia Civil detalla que el conductor del Ford Galaxy (que dio negativo en alcohol y drogas) resultó herido leve, al tiempo que quedaron graves dos ocupantes. Fueron trasladados al hospital de Ourense. Fueron avisados Guardia Civil, 061, Bomberos de O Carballiño, Policía Local y Protección Civil de Piñor.