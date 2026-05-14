Impulsan uno de los mayores estudios europeos sobre salud bucodental y discapacidad

Más de la mitad de personas que tienen discapacidad física y casi dos tercios de las personas con discapacidad cognitiva afirman tener dificultades con su rutina de higiene oral. En este contexto, Oral-B ha presentado The Big Rethink 2026, una iniciativa desarrollada junto a la Asociación Internacional para la Discapacidad y la Salud Bucodental para impulsar la inclusión en salud bucodental.La marca ha anunciado el lanzamiento de uno de los mayores estudios europeos en condiciones reales, que recogerá la experiencia de personas con discapacidad, cuidadores y profesionales dentales.El estudio se centra en el uso delcepillo eléctrico Oral-B iO2 y un nuevo accesorio adaptativo que responde a retos detectados en fases piloto, con el objetivo de mejorar el agarre, la maniobrabilidad y la estabilidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud las enfermedades bucodentales afectan a casi 3.500 millones de personas y, en este sentido, la compañía remarca que la salud oral está directamente relacionada con la salud general, la confianza y la calidad de vida.Los expertos defienden que avanzar hacia un cuidado bucodental accesible es clave para reducir desigualdades y mejorar el bienestar de millones de personas.