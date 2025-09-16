Inaugurado el nuevo Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Empresarial en Jerez

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, han inaugurado este martes el Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Empresarial (CITED), ubicado en la Ciudad del Transporte.El nuevo centro nace con una inversión inicial de 500.000 euros, ya ha generado dos empleos de alta cualificación y prevé crear al menos 50 puestos en los próximos tres años.