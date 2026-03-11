El incendio que ha costado la vida a tres mujeres en Miranda de Ebro (Burgos) ha sido provocado

Miranda de Ebro (Burgos), 11 de marzo de 2026. El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha asegurado que el incendio que la pasada noche se desató en una vivienda de la localidad de Miranda de Ebro y que ha provocado la muerte de tres mujeres ha sido "provocado" por una persona que se ha presentado en la comisaría y ha sido detenido. Así lo ha anunciado De la Fuente en la comparecencia ante los medios de comunicación donde el comisario jefe provincial, José Carlos Donoso, ha ratificado la información.