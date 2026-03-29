Un incendio en el Puerto de Barcelona quema un vehículo y varios contenedores de mercancías

Barcelona, 29 de marzo de 2026. Un incendio en la zona portuaria de Barcelona este domingo a mediodía ha quemado un vehículo y varios contenedores de mercancías. Los Bombers de Barcelona han recibido el aviso por incendio sobre las 13.15 horas y trabajan en la extinción del mismo en la zona del Pont de Europa, en el Moll de Ponent, con 10 dotaciones: tres tanques, tres autobombas con agua, una ambulancia, una autoescalera, dos vehículos con equipos de apoyo y dos vehículos de mando. Fuentes del Ayuntamiento han señalado que no constan personas afectadas y que se está trabajando en la contención de las llamas.