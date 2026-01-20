Incorporan dos grúas de gran tonelaje para levantar vagones del accidente de Adamuz

Los trabajos para el previsible levantamiento de los vagones siniestrados con la incorporación de dos nuevas grúas de gran tonelaje y la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia marcan la jornada de este martes en el municipio cordobés de Adamuz, donde se ha registrado el descarrilamiento de un tren de alta velocidad y la posterior colisión con otro convoy en la tarde del domingo, así como en Córdoba capital, donde se ubican los centros de atención a los afectados y el Instituto de Medicina Legal, donde se encuentran los cuerpos de las personas fallecidas, 41 hasta el momento.