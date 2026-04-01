Valencia, 1 de abril de 2026. El encargado de la Carnicería Rosa Lloris, Carlos Andreu, indicaba que en Semana Santa "se incrementa un 80%" la producción de la longaniza de Pascua en Semana Santa. Aunque la elaboran durante todo el año, la tradición hace que los valencianos quieran el producto para estos días de fiesta: "El secadero se convierte en todo longaniza de Pascua". Se trata de un producto valenciano, que "en solo veinte minutos se puede vender más de 10 kilos" y más de "300 kilos" durante toda la Semana Santa. La longaniza se seca con especias, con pimienta y sal, y algún fermentador para secarla bien.