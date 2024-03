El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha abierto la puerta a la posibilidad de que la compañía entre en el operador de satélites de telecomunicación Hispasat, un movimiento que se situaría en línea con la intención de la empresa de convertirse en el 'campeón nacional' de la defensa y la tecnología. Si bien, el directivo ha matizado esta posibilidad: "No he hablado de que voy o no voy a comprar Hispasat; ni en qué porcentajes", ha explicado.