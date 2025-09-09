La industria de infraestructuras de recarga alcanzará los 3.500 millones de euros en 2025-2030

La industria de infraestructuras de recarga en España podría alcanzar una facturación acumulada en torno a los 3.500 millones de euros en el periodo 2025-2030.Esta es una de las principales conclusiones de un informe que ha presentado AEDIVE con motivo del Día Mundial del Vehículo Eléctrico, y en el marco de un encuentro organizado por Europa Press.El informe de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica sitúa a la industria española en una posición de liderazgo en Europa.España cuenta con más de un centenar de centros y empresas especializadas en movilidad eléctrica y con capacidad de fabricación en nuestro país.El sector destaca el alto impacto que esta industria tiene en la economía española.En este escenario, el apoyo de las Administraciones Públicas es vital para aprovechar la oportunidad histórica que representa la electrificación del transporte.