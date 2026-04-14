La industria de transformación de plásticos reivindica en el Senado su papel en la economía

Madrid, 14 de abril de 2026. Con el objetivo de dar a conocer los principales retos económicos y regulatorios que afronta el sector, la Asociación Española de Industriales de Plásticos ha celebrado la jornada "Desinformación, regulación y competitividad: el desafío de la industria de plásticos". Los expertos han reflexionado sobre las aplicaciones de los plásticos, su percepción social y el papel que ejercen los medios de comunicación sobre ella. A través de esta iniciativa, ANAIP ha impulsado un espacio de diálogo entre responsables políticos y profesionales del sector, para buscar soluciones y avanzar hacia un modelo industrial más sostenible.