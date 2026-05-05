Infectóloga afirma que la transmisión del hantavirus entre humanos es "muy excepcional"

Madrid, 5 de mayo de 2026. El contagio de hantavirus registrado a bordo del crucero de lujo 'MV Hondius', que partió de Ushuaia (Argentina) con destino final en Canarias, ha cobrado especial relevancia tras confirmarse tres fallecimientos asociados a esta infección respiratoria, poniendo el foco en sus vías de transmisión y en el riesgo real de contagio entre humanos. La portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María Velasco, ha subrayado que la transmisión de persona a persona es muy excepcional" y que "hay que estar tranquilos y seguir las recomendaciones habituales".