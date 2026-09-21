El Informe de Impacto de McDonald's España reafirma su crecimiento sostenible

Madrid, 21 de septiembre de 2026. Compromiso con un impacto medioambiental, social y económico positivo alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esos son los pilares que refleja el Informe de Impacto de McDonald's España correspondiente al periodo 2025-2026. La compañía, líder en el sector de restauración en España, reafirma así su apuesta por el crecimiento sostenible. La compañía continúa haciendo posible su ambicioso plan de expansión que prevé acelerar su ritmo de crecimiento, lo que supone la creación de nuevos puestos de trabajo y la búsqueda de nuevos franquiciados. En la actualidad, McDonald's España cuenta con más de 670 restaurantes que generan 29.000 empleos directos y 60.000 indirectos y que están gestionados por una red de más de 120 franquiciados. Más del 70% del valor de su cesta de la compra procede de proveedores nacionales. Iniciativas como +Campo o los Premios Big Good, que ya van por su tercera edición, reflejan el compromiso de la compañía con el campo español. Este firme compromiso se traslada también al cuidado del planeta. La compañía acelera su transición ecológica operando la práctica totalidad de sus restaurantes con energía 100% renovable y un modelo de negocio que apuesta por la economía circular. La compañía sitúa a las personas en el centro de toda su estrategia, lo que ha supuesto diversos reconocimientos al promover la diversidad, la igualdad y la inclusión. Y es que en McDonald's España todas las personas pueden celebrarse tal y como son. Por último, en el plano solidario, mantienen su apoyo a la Casa Ronald McDonald, que este año estrena nueva identidad y amplía su red con 2 nuevas salas en hospitales de Asturias y Baleares. En total, más de 41.000 personas de 17.000 familias se han beneficiado en toda España de esta iniciativa. (Fuente: Jordi Dominguez Gris)