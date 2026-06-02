La iniciativa “Razones de peso” intenta cambiar la mirada sobre la obesidad y el sobrepeso

La iniciativa “Razones de peso” intenta cambiar la mirada sobre la obesidad y el - EUROPAPRESS.TV (EUROPA PRESS)

Madrid, 2 de junio de 2026.

La obesidad sigue siendo una de las enfermedades más estigmatizadas y peor entendidas socialmente, incluso por las personas afectadas.

En la actualidad, afecta ya al 18% de la población adulta en España. La obesidad se trata de una patología crónica que continúa asociándose erróneamente a la falta de voluntad o a decisiones individuales.

En este contexto, se presenta 'Razones de Peso' para contribuir a cambiar esta conversación social acerca del sobrepeso y la obesidad. Se trata de una propuesta de la compañía médica Lilly para impulsar la prevención y el abordaje integral.

A través de testimonios, entrevistas y conversaciones entre los participantes, 'Razones de Peso' busca elevar la voz de la declaración de la OMS sobre la obesidad para ayudar a las personas afectadas por el exceso de peso. Esta iniciativa cuenta con el aval de la Sociedad Científica SEEDO y de la asociación de personas que conviven con obesidad ANPO.

