La innovación se consolida como palanca estratégica para el crecimiento del sector cervecero

Madrid, 5 de marzo de 2026. En 2025, las cervezas premium, la moderación y los sabores refrescantes se han consolidado como motores de crecimiento del sector cervecero. En este contexto, compañías como Heineken apuestan por la innovación de producto y explorar nuevas propuestas más allá de la cerveza para satisfacer a nuevos clientes y ocasiones de consumo. Así, las cerveceras ponen el foco en las opciones más demandadas por un consumidor que prefiere variedades premium o con perfiles más refrescantes y fáciles de beber. Según datos presentados por Heineken, líder en España en el segmento SIN y bajo en alcohol, la moderación es otra tendencia en auge que en 2025 ya representaba un 14% del consumo cervecero en el país, el porcentaje más alto de Europa. Un cambio que está transformando la estrategia de innovación de compañías como Heineken España hacia formatos, productos y experiencias dirigidas a un consumidor de cerveza que busca otros sabores, ocasiones de disfrute y otras bebidas como el tinto de verano o la cider.