Interinos andaluces piden estabilidad laboral según marca la normativa europea

Una de los miembros de la Asamblea de Interinos y Aspirantes de Andalucía, Virginia González, ha explicado que en esta jornada de huelga están reivindicando de nuevo su inestabilidad laboral al trabajar "en fraude de ley" porque "España no cumple con la normativa europea" para estabilizar al personal interino, por lo que ha pedido que los hagan fijo "por ley", bajada de la ratio, el fin de los conciertos y "condiciones dignas y de calidad" para la educación pública que está sufriendo en beneficio de la educación privada.