Intervenidos 200 reptiles y detenidas tres personas dedicadas al tráfico de especies protegidas

Valencia, 25 de septiembre de 2026. La Guardia Civil ha detenido en Valencia a tres personas acusadas de tráfico de reptiles. Presuntamente operaban como una empresa dedicada al envío de animales pero comercializaban de forma ilícita con especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Habían comenzado a criar ejemplares de forma clandestina, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado. En el marco de la operación, los agentes han realizado dos registros en las localidades de Jérica y Sot de Ferrer (Castellón). En total han sido intervenidos 209 reptiles, de los cuales 110 se encontraban bajo distinto grado de protección CITES. Entre ellos, destaca una iguana endémica de las islas Fiyi en grave peligro de extinción. (Fuente: Guardia Civil)