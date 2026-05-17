'InterVisions' pretende fomentar el uso de sistemas de IA más justos e inclusivos

Barcelona, 17 de mayo de 2026. 'InterVisions' es un proyecto multidisciplinario que nace para reducir los sesgos y las desigualdades reproducidas por los modelos de Inteligencia Artificial que conectan el lenguaje y la visión. Su objetivo es promover sistemas de IA más justos, inclusivos y que respeten los derechos fundamentales. El proyecto propone una respuesta que combina la teoría feminista interseccional con prácticas de IA participativa como, por ejemplo, talleres o herramientas de auditoría.