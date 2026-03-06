La investidura de Guardiola se estanca tras el 'no' de Vox pero no dará "un paso al lado"

Badajoz, 6 de marzo de 2026.
El proceso de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura ha vuelto a quedar estancado tras no lograr los apoyos necesarios en la votación celebrada este viernes. En esta segunda votación, la candidata del PP necesitaba la mayoría simple de la Asamblea de Extremadura para ser investida presidenta de la Junta, cifra a la que no ha llegado por el 'no' de Vox, con quien se pondrá en contacto "ahora mismo" para concertar una reunión "lo antes posible".