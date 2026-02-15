Investigadora destaca la importancia de reducir efectos secundarios en el cáncer infantil

Este domingo 15 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, una jornada que sirve para concienciar a la población sobre el impacto de esta enfermedad entre los más pequeños y para recordar la importancia de la financiación para que se pueda seguir investigando. La investigadora de la unidad Cris de terapias avanzadas de oncología pediátrica en el Hospital de La Paz (Madrid), Karima Al-Akioui Sanz, ha destacado la importancia de "reducir los efectos secundarios" en el tratamiento contra el cáncer infantil.